據勞保局統計，2018至2020年因「職業性癌症」領取相關給付有465件，職安署再追蹤發現皆集中在使用「運作致癌物質第1級」、「生殖細胞致突變性物質第1級」或「生殖毒性第一級」（CMR）等化學品事業單位，因此將從明年針對有使用這些物質的1650家高風險事業單位展開檢查，若發現違法可依職安法處30萬元。

依職安署公告的CMR物質包括如鉻、鎳或鎘等共有254種，據統計，國內使用CMR物質的事業單位約有2000家事業單位，包括電鍍工廠、鉛蓄電池、電子廠等，其中有1650家為高風險事業單位。

職安署組長張國明表示，將從明年起連續3年針對1650家事業單位監督檢查，預計每場有1000至1200家次，第4年及第5年則擬針對改善不佳的業者再度複查。

張國明提及，至於其他小型、低風險事業單位則會透過輔導以改善其職場安全。

張國明呼籲，雇主應優先評估選用替代物質，從源頭阻絕CMR物質進入職場，並透過製程改善、工程控制與個人防護來控制危害，藉由規劃、執行、查核及行動（PDCA）的精神，落實職業安全衛生管理制度。