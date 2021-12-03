新莊公車失控衝進騎樓 機車倒一排店面損壞無傷亡 15:312021/12/03 中時新聞網 宋原彰 、中時、 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區中正路今（3）下午發生1輛公車因不明原因失控衝進1處騎樓，造成公車擋風玻璃破裂，所幸駕駛與乘客均無傷亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛三重客運公車今（3日）下午2時許，行經新北市新莊區中正路891號，公車突然失控衝進路旁騎樓，撞上騎樓的梁柱後才停止，衝擊力道相當大，公車擋風玻璃破碎，另波及到停放在騎樓的10輛機車，所幸無人員傷亡，詳細車禍原因待進一步釐清。 新北市新莊區中正路今（3）下午發生1輛公車因不明原因失控衝進1處騎樓，造成公車擋風玻璃破裂，所幸駕駛與乘客均無傷亡。（民眾提供） 高嘉瑜手寫自白書內容曝光 遭逼控前男友小馬詐領助理費 警二度搜索林秉樞房間 神秘1男1女身分曝光 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 林秉樞博士班念7年遭批混過頭 政大用1理由退學機率大 #公車 #衝進 #駕駛 #無傷亡 #失控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市人孔蓋施工突噴飛 嚇壞路人幸無傷亡 11:392021/12/03 社會 花蓮市區金三角老玩具店頂樓遭祝融 幸無人傷亡 18:442021/12/01 社會 噴霧塔倒塌 怪手司機連人帶車遭活埋 04:102021/12/01 社會新聞 新店婦人穿越馬路 遭水泥預拌車猛撞送醫不治 10:512021/12/02 社會 4歲以上 乘客須繫安全帶 違者可罰6千元 04:102021/12/01 政治要聞 計程車擦撞左轉車釀1死2傷 肇事運將隔天輕生亡 12:172021/12/01 社會 亡命鴛鴦飛車闖派出所前紅燈 勇警追緝1公里查獲槍毒 11:342021/12/02 社會 開末班車精神不濟追撞貨櫃車 台中公車司機、乘客兩人傷 09:402021/12/01 社會 高雄無照男過彎失控連撞2車 一開後車廂驚見藏刀棍 10:052021/12/01 社會 民生工業、旅行社 無薪假人數仍增 04:102021/12/02 財經要聞 哈尤溪祕境未開放獨行引民怨 屏東縣府澄清：安全考量 18:392021/12/01 生活 有SOP還出事 學者：風險管理意識不足 04:102021/12/02 社會新聞 獨到選地哲學！綠能光風建築「築億峰尚」公園第一排 近新莊副都心 09:002021/12/02 房市新訊 社會熱門新聞 悲劇！屏東5歲童獨自到鄰居家玩 遭比特犬緊咬腹部身亡 - 社會 高嘉瑜手寫自白書內容曝光 遭逼控前男友小馬詐領助理費 - 社會 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 林秉樞博士班念7年遭批混過頭 政大用1理由退學機率大 - 社會 林秉樞崩喊「已身敗名裂」 媒體人認了曾通話：要他做好這2事 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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