一輛三重客運公車今（3日）下午2時許，行經新北市新莊區中正路891號，公車突然失控衝進路旁騎樓，撞上騎樓的梁柱後才停止，衝擊力道相當大，公車擋風玻璃破碎，另波及到停放在騎樓的10輛機車，所幸無人員傷亡，詳細車禍原因待進一步釐清。

新北市新莊區中正路今（3）下午發生1輛公車因不明原因失控衝進1處騎樓，造成公車擋風玻璃破裂，所幸駕駛與乘客均無傷亡。（民眾提供）