引進新的經營團隊；假撚絲、梭織布廠大宇紡織（1445）已同意達宇資產管理等五人，以每股16元、共8.8億元，公開收購大宇普通股股份；大宇指出，完成收購後，公開收購人將取得42.09％的股權。

這五家公司包括達宇資產管理、榮宇國際、良澔科技企業、永冠資產及祥立投資。

其中，榮宇從事衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業之零售、批發；良澔主要從事布疋及成衣批發業、紡紗業、織布業、塑膠品之製造及運銷。另外3家則主要從事一般投資業務。

大宇表示，依據公司委任的會計師事務所，評估公開收購的合理價格應介於每股新台幣12.93元至19.91元之間，而公開收購人對公司普通股的公開收購價格（每股新台幣16元），落於前述收購價格每股價格區間，因此，這次公開收購條件應符合公平性。

而為確保公開收購人有履行支付收購對價能力，大宇指出，公開收購人業已將本次公開收購對價8.8億元全數匯入公開收購受委任機構的公開收購股務專戶，顯示公開收購人有財務能力支付現金公開收購對價的能力。

大宇指出，預計本次公開收購完成後，公開收購人將取得大宇已發行普通股55000000股，約當大宇已發行普通股股份總數130666034股的42.09％之股權。

大宇指出，公司為假撚絲、梭織布的設計製造及買賣業務。但，產業競爭，導致公司獲利受到衝擊，近年呈現虧損狀況。

大宇過去3年，都處於虧損；2020年，每股虧損0.44元、2019年每股虧損0.3元、2018年每股虧損0.17元。

大宇強調，待公開收購人完成公開收購後，預期新的經營團隊將導入創新市場發展計畫並引進策略夥伴，改善公司產品附加價值及經營效率，並協助大宇長期穩定發展，提升市場競爭力，以保障員工工作權，確保永續經營。