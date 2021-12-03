南韓男星李炳憲因演出好萊塢電影《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》成為國際巨星，然而他2013年和女星李珉廷結婚後，隔年就捲入桃色醜聞，遭女團GLAM成員金多喜（김다희）及辣模李智妍勒索50億韓元，其中金多喜被判刑1年，如今她的近況也曝光，竟然成為月入7億韓幣的美豔直播主。

金多喜於2012年出道，是GLAM中的人氣成員，然而她卻和李智妍攜手以在招待所偷拍的影片，勒索李炳憲50億韓元(約1億1千萬新台幣)，導致李炳憲的形象一夕崩毀，GLAM也被迫解散，金多喜在牢裡蹲了1年，出獄後很快找到出路，轉型成為直播主。

金多喜當時透露她是想兼職服裝模特兒，但因為還是不想放棄唱歌，因此在朋友的幫助下開始經營直播，以天籟歌喉作為看點，還推出了單曲《不存在的人》，然而外界都反應一般，直到她開始越穿越少，常以性感美艷的造型亮相，才逐漸累積了大批粉絲。

金多喜光是11月份在直播平台獲得的最高斗內數就高達675萬6千5百個氣球，換算成韓幣有7億4321萬元(約1747萬新台幣)，然而她整個11月才上播5天，60小時就狂撈上億，吸金功力十足。