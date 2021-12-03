台中第二立委補選熱戰，近日國民黨參選人顏寬恒遭指政見會以美食討好選民，前交通部長林佳龍則呼籲檢調注意顏陣營「炒米粉」涉及賄選。對此，國民黨文傳會主委凌濤痛批，「綠色恐怖」籠罩中二選區，檢調機關絕對不能成為執政黨欺壓政敵的工具，他嚴正指出，中二選民不會因為民進黨的欺壓而退縮，1月9日絕對會出來力挺真正關心在地的候選人。

國民黨台中市黨部發言人劉昱佑也表示，活動小吃由地方人士自發準備，顏寬恒僅是到場致意，對照綠營竟動用檢調執法過當的大動作，更凸顯林佳龍對於自己2005年選台中市長時涉入行賄、幹部遭到判刑的事蹟，不知道是忘記了還是害怕想起來？「林佳龍怎好意思出來講別人？」

劉昱佑提醒，無獨有偶，2018年市長選舉，林佳龍又爆出梨山餐會的爭議，雖以無罪簽結，但舞台背後高懸林佳龍後援會的橫幅，現場菜色豐盛、人聲鼎沸，更可怕的是，台北市議員王鴻薇竟只因再度提起該爭議，就遭到林佳龍濫訴，試圖營造寒蟬效應。

劉昱佑指出，賄選是公訴罪，如果有確切證據，林佳龍應該大方向檢警告發指證對方陣營，為何僅敢用影射方式指涉？反而對揭露林佳龍瘡疤、不是候選人的王鴻薇提告？

劉昱佑進一步說，綠營大動作指控顏寬恒的地方小點，但大家卻都紛紛想起2018年底陳其邁參選高雄市長時，用大量遊覽車動員支持者到場參與週末大造勢，網路上傳出多張晚會中提供豪華雙主菜的海陸便當，有魚、有雞腿，甚至還有麵包餐盒的照片，令人對綠營提供支持者的餐點「奢華」程度印象深刻。

劉昱佑表示，無論從司法程序有無定讞、菜色的豐盛程度來看，林佳龍的「辦桌」實力都遠遠在顏寬恒之上，林靜儀陣營對於過去林佳龍涉及賄選事蹟以及從刪Q到公投宣講會號稱「民主便當」的豪華餐點都選擇無視，面對對手的基本款菜色卻張牙舞爪，完全就是「有嘴講別人，無嘴講家己」的雙標政客。