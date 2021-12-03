台中第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒3日表示，檢調大動作押人取供，是欺人太甚，而且造成支持者心生恐懼。（黃國峰攝）

台中第二選區立委補選，民進黨參選人林靜儀3日指出檢警調查「炒米粉」餐會是否違反選罷法是正確的事。（黃國峰攝）

台中第二選區立委補選，民進黨參選人林靜儀3日在烏日競選總部舉辦中山醫大校友總會後援會成立大會，不少中山校友到場相挺。（黃國峰攝）

台中市第二選區立委補選，檢警大動作調查「炒米粉」餐會有無違法，國民黨參選人顏寬恒指出，檢調大動作押人取供，讓人心生恐懼，欺人太甚，民進黨參選人林靜儀則表示，地方有這麼多傳言，檢調主動偵辦，讓地方民眾知道真相，是正確的事。

顏寬恒3日上午出席在大肚國小的活動前表示，檢調大動作傳喚中二選區4名里長及20名里民進行調查，前一天約談，第二天一大早押人取供，直到下午3點才請回，利用這種疲勞轟炸，造成寒蟬效應，讓人心生恐懼。

顏寬恒近一步指出，檢調是在林靜儀競選總部主委、交通部前部長林佳龍臉書貼文後著手偵辦，是否為「政治偵辦」？選舉場合中有炒米粉，只是地方文化，卻遭受這樣的對待？那麼，綠營現大肆舉辦的很多活動，是不是也有炒米粉等等地方小吃？贈送物品？是不是只有執政黨可以炒米粉，「綠能、我不能？」

林靜儀3日上午則在烏日競選總部舉辦中山醫大校友總會後援會成立大會，不少中山校友到場相挺，他受訪表示，地方有這麼多傳言、資訊，甚至有照片、畫面流出，檢調主動偵辦，讓地方民眾知道真相，是正確的事。

另顏家在南屯區楓樹段公保地招待所，部分地上物，經台中市府認定部分違建限期拆除，至於何時拆除？顏寬恒3日表示，按照法律規範，必須拆除的部份由相關機關做最後確認，時間點的選擇上，他們也積極聯絡工班當中，就位後就會按照法律規範拆除。林靜儀則質疑，公保地是可以允許臨時建築，但看蓋的方式、使用不像臨時建築，可使用到什麼時候？台中市政府應要有態度。