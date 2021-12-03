距公投僅剩15天，警政署3日召開全國各警察機關視訊會議，要求各警察機關提升安維警覺，強化勤務部署，維護公投宣傳活動平安舉行，並全力防制公投暴力，尤其對於假訊息、地下賭盤與境外勢力等影響公投公平性之不法行為，務必嚴加打擊、偵辦到底。

為維護各地公投活動安全，警政署已指示各警察機關主官對重要公投勤務要親自規劃指揮，全力做好維護公投相關處所及活動安全；另公投票印製、運送及保管，確實與選務機關密切配合、強化維安作為，協助選務工作順利完成。

全國各警察機關從11月15日至11月26日止，同步執行淨化公投前治安，其中「全國同步掃黑行動」查緝幫派犯罪組織48件、371人，查扣不法犯罪所得406萬3390元；「全國同步查緝賭博專案」查獲網路賭博案168件615人、查扣賭資1008萬9426元。警政署強調，打擊不法無時限、無上限也無底限，一定會全力防堵黑道、境外勢力、資金介入本次公投，以維護公平的民意機制。

警政署表示，距公投投票日最後半個月，各政黨、團體均傾力宣傳，活動場次遽增，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾應以和平、理性方式表達意見與訴求，支持警察機關執法立場，確保公投「平安」、「平順」、「平穩」，任務圓滿達成。