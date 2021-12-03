美國在台協會（AIT）高雄分處3日舉辦2021美國海岸防衛隊「自動互助船舶救援系統」（AMVER）頒獎典禮，表揚台灣海運和漁船公司的船隻參與國際性的協助，在公海上給予緊急支援，共有7家公司、47艘船舶受獎。

獲獎的公司包括長榮海運、台塑海運、新健海運、尼米克船舶、聚利順貿易，進春漁業、陽明海運等，其中長榮海運有24艘船獲獎。

AIT處長孫曉雅致詞時說，獲獎的台灣籍船隻或台灣權宜船，有的是第1次獲頒AMVER獎項，有的則已經參與了10、20年，甚至30年之久。他們都是美台在海事安全合作方面的實力，也提醒人們，只要有機會，台灣能幫忙，台灣也願意幫忙。

新健海運船長許明潮表示，上月就曾在關島海域接獲美國海岸防衛隊的通知，在周邊70浬處，有1艘日本漁船遇險，立即前往救援，雖然後來只是誤觸遇險警報、虛驚一場，但是做為海上救援的一份子，公司會做最大努力。