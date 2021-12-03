立陶宛當地媒體2日報導，隨著台灣在立陶宛開設代表處，大陸警告維爾紐斯「後果自負」。繼大陸將立陶宛外交關係降為代辦級後，立陶宛貿易出口商近日更發現，中國大陸海關已將立陶宛自其電子作業系統移除，導致商品無法報關。貿易商更指出，先前還能透過第三地進行貿易交易；但如今，只要與立陶宛有任何關係，就完全遭大陸封鎖。

對此，立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）證實確有此事；該國外交部也表示已掌握商品在進入大陸市場時遭遇干擾之事件，正與歐盟聯繫並做出回應。

報導中引述該名木材出口商的說法，表示自12月1日起，中國大陸海關的電腦系統內，立陶宛的相關資訊已「被消失」，導致其貨物抵達卻無法報關。

※商品困於上海港口

該出口商補充，其下有約300個裝有商品的貨櫃正運往大陸港口；其中，已有部分於11月30日抵達，卻困於上海港口中。畢竟，大陸海關的電腦系統已全數刪除立陶宛資訊，造成商人無法報關。

出口商解釋，在過去，隨著客戶向銀行索取文件、貨櫃駛抵港口，此時貿易商會向大陸海關申請支付關稅與報關，在歐盟也是採取這樣做法；然而，當立陶宛貿易商於1日拿著文件到大陸海關聲請報關時，卻被告知立陶宛的資料已自電腦中刪除，該國已無法再以「進口國」的名義進行報關。

※其他港口也無法報關

甚至，其他大陸代理商也發生類似事情；這不只發生在上海，在其他港口也一樣出現無法報關的情形。

楊努列維丘斯證實，「立陶宛已被排除在中國的海關系統之外，目前該國海關系統已沒有立陶宛這樣的國家。這為出口商帶來額外壓力；畢竟，手頭的貨物無法順利入關而囤積」。

其表示，至少已有3家企業向他表達面臨這樣的窘境，最麻煩的問題是已經運抵中國大陸的貨物該如何是好。「報關難度因此大幅提升；或許可以試試看手寫申報表，而不是透過電子系統。不過，誰也無法保證有效，就試試看會怎樣」。

立陶宛中國貿易協會（LCTA）執行長拉德維拉維丘斯（Rokas Radvilavičius）表示，大陸官方並沒有正式發布消息，宣布全面封鎖來自立陶宛的商品；不排除是「內部下令」所為。

貿易商更指出，先前還能透過第三地進行貿易交易；但如今，只要與立陶宛有任何關係，就完全遭大陸封鎖。圖為大陸港口進行商品報關出口。(圖/新華社)

※立陶宛外交部：已向歐盟反映

他意有所指的表示，「海關試圖阻止來自立陶宛的貨物很合邏輯，這完全不需要中國官方下令─這可能來自非官方的內部指示。至於拒絕立陶宛商品的原因，有正式的，也有非正式的，很容易猜到為何如此」。

立陶宛外交部也證實，已收到該國商品進入中國大陸時「遭到困難」。「我們正與立陶宛企業聯繫、收集所有資訊，並向歐盟委員會聯繫與反映」。

※無法透過第三地貿易

當立陶宛貿易商詢問大陸海關，問題究竟出在哪裡，是原產地、公司還是港口；海關官員則表示，問題是與立陶宛有關係。

「貨物可以從任何地方啟航，我們可以自德國啟程；但現在已不適合。只要是立陶宛，通通被抹除」。他表示，立陶宛並不孤獨；事實上，早在幾年以前，澳洲就發現自己也處在同樣景況。

該名商人表示，自己試著把手頭上的木材出售給一家拉脫維亞企業，該企業再將這批貨物拋售給其他大陸企業。楊努列維丘斯也表示，目前最要緊的事情就是協助企業找到彌補損失的方法。

不過，木材出口公司Sprusas強調，即使是將立陶宛貨物由其他國家運往中國大陸，也會遭到攔截。「任何貨櫃只要夾帶立陶宛的貨物，不管附上哪種原產地證書、植物檢疫文件或保險證明；無論貨物來自何方，甚至是任何歐盟國家，一旦有立陶宛的痕跡就會遭到中國封鎖」。

貿易商警告，一旦將貨物由大陸運回歐洲，費用將非常高昂。畢竟，每個貨櫃的運回成本是原先的15倍；換言之，公司理論上會承擔高達800萬歐元的損失。