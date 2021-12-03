安心食品（MOS摩斯漢堡）在台創立30周年，並達成全台開設300店的嶄新里程碑，特別於今日在西門成都店舉辦開幕儀式。東元餐飲集團會長黃茂雄表示，藉由進駐西門町等一級消費商圈的拓店，展現台灣摩斯漢堡讓全台的消費者有機會享受摩斯健康美味服務的決心。

在面對龐大多變的數位消費市場需求，安心食品旗下已成立安惠資訊股份有限公司，全面提升科技服務轉型，建置多元數位數據系統，帶給消費者安心、便利、優質的服務體驗。

目前「MOS Order」App，已串聯四大電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式，以數位方式深化會員經營，更於近期增設安心取及禮物卡功能，可一次買多樣品項的寄杯跟寄餐服務，禮物卡功能於線上購買轉贈送朋友或企業發放員工福利使用。

雖逢疫情影響，安心食品仍持續於全台各地展店，近期包含古亭店、西門成都店、天母東店、長春松江店、竹北華興店（12月開幕）、豐原圓環店、高雄三民區十全自由店等，亦正式於屏東設立食品加工廠，升級商品創新研發，擴大佈局促進地方經濟發展，提供安心健康美味。

安心食品強調，深耕台灣市場三十年，展望未來透過產地溯源、多元合作展現品牌實力，落實MOS山、海、日（Mountain Ocean Sun）的服務精神，達成「貢獻人類、貢獻社會」永續經營的目標。