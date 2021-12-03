強調雙城論壇是「各講各的」 柯文哲：對方所言不代表認同

雙城論壇甫落幕，卻有媒體指出台北市政府內部透露，會前北市有將市長柯文哲致詞稿提供給上海，但對方卻不願提供。台北市長柯文哲3日受訪時強調，雙方在論壇是為交流，並非吵架辯論，通常大家會各講各的，但對方說的話他聽完後，並不代表自己贊同。

上海市長龔正在致詞時提及中國領導人習近平的「兩岸一家親」，強調「兩岸同胞都是中國人」及「共圓中華民族偉大復興的中國夢」，遭北市議員質疑，已經超過城市交流的範圍，是統戰行為。

柯文哲下午出席樂齡運動指導團成果展，他重申，雙城論壇是這樣，會前大家會交換稿子，目的是不要講出「我們不能準備」，因為雙方是來交流，不是來吵架辯論，所以雙城就是「你講你的我講我的。」

柯文哲舉例，如果他要替遠東集團遭陸方罰講話，但他要先表明態度，強調自己會善待在台灣的陸生陸配，但在大陸的台商權益要被保障，而且要和平合法的方式來解決，所以坦白講這種對談就是每個人表達他的意見，就是這樣而已。

媒體追問，龔正是否有脫稿演出？柯先是強調龔沒有脫稿，也說這不是什麼脫稿，因為一般來講是這樣，雙方是來交流，不是來吵架辯論，「你講你的我講我的」，上海講的話他聽到、知道後，並不表示自己就贊同對方的講法。