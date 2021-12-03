教育部委由台船(2208)建造海事教育實習船，今天舉行開工典禮，教育部新建海事教育實習船案是教育部委由國立高雄科技大學辦理採購，今年1月26日由台船得標，全案預算15億5700萬元，預計汰換使用近27年的育英二號。

現行海事教育實習船「育英二號」是海事類學生的搖籃，「育英二號」於民國82年7月簽約，由日本三井造船設計規畫、船舶暨海洋產業研發中心的前身－聯合船舶設計發展中心審圖、於台船基隆廠建造。

從民國84年3月20日交船啟用至今已接近27年，設備和機械均面臨到老化、耗損及原廠零件停產的問題，經濟效益降低。然而台灣四面環海，再加上2012年政府開始獎勵離岸風電，對海事方面的人才需求日益增加，培育海洋相關人才對於台灣的重要性有增無減。因此數年前教育部即開始推動、研擬下一代海事教育實習船的計畫，在今年1月順利由台船得標。

新的海事教育實習船總噸位預計是育英二號的3倍，可搭載的人數也從108名提高到250名，為了讓師生們能有更安全舒適的環境，採用主動式穩定翼系統來減輕實習船因風浪造成的橫搖情況，並採用符合SOLAS的客船要求艙區劃分及破損穩度。台船也考量到環保的問題，配置低壓脫硫塔設備，並預先規畫由柴油轉變為雙燃料(Dual Fuel)驅動的改裝空間。