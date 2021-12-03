起源於2010年的一場環保宣傳運動，Fairphone公司歷經10年發展，於去年賣出數萬支由「負責任採購」和回收材料製造出來的手機。

該荷蘭公司執行長Eva Gouwens告知路透，該公司生產的手機有99%賣給個人，但是現在有企業開始產生了興趣。

回收是能源轉型的重要特點，企業、政府和個人也都希望減少碳排。該公司手機零件也大量使用回收材料。

而負責任的採購一直是該公司多年來宣傳的重要主題，例如人們關注到剛果共和國的手工礦場，可以看到侵犯人權和童工問題。公司希望供應鏈能避免這樣的來源。

Fairphone希望到2023年產品有七成的原物料都是來自負責任的採購。Fairphone去年的手機銷售量為9.5萬支。

Gouwens表示，供應鏈很複雜，但用於手機的充電電池，其中的鈷原料是百分之百可追蹤的。但是如果把鈷從整個供應鏈中分離出來和單獨供應，那成本將會很高，採礦商也無法從中獲利。

Fairphone在2013年推出時，目標是吸引深綠或極端環保的民眾，他們準備在手機功能要求上讓步，但對永續性做出貢獻。

公司現在的目標是瞄準淺綠的民眾，他們對永續性有感到興趣，但不太願意在功能性上做太多妥協。Fairphone近日發布了新款手機Fairphone 4。

Fairphone在去年的獲利為200萬歐元(約227萬美元)。執行長說，公司至今已經賣出30萬支手機。