雖然韓國最新的每日確診人數，不若前兩天都在5千人以上，但新冠重症病患數量卻創新高。在疫情尚未趨緩下，3日早盤時，KOSPI在平盤附近整理。不過近午時分，外資買盤進場下，大盤收漲並日線連3紅。KOSPI收2968.33點，漲23.06點或0.78%。同時，韓元走貶。

韓國官方資料顯示，最新有4944位染疫，雖略低於警戒線5千大關，但重症患者人數再創新高增至736人。

下周開始的4個星期期間，大首爾區群聚人數最多僅6人，韓國其它地區則可有8人。同時，有打過新冠疫苗，以及採陰者才能進入餐廳與咖啡廳。

個股中，三星電子跌0.26%，SK海力士跌1.67%，但Naver漲0.88%，三星生物製藥漲0.9%，現代汽車漲0.24%，第一大銀行業者Kakao銀行也漲3.85%。另外，外資買超1570億韓元。

美元兌換韓元在1180.1價位附近，韓元貶4.2元。