美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周四在路透社舉辦的Reuters Next大會上表示，Omicron新冠變種病毒可能加劇供應鏈問題並削弱需求，進而導致全球經濟成長放緩。

基於今年早些時候Delta變種病毒導致美國經濟成長大幅減弱，葉倫表示，在南非最早發現的高傳染性變異株Omicron，其可能造成的影響具有極大的不確定性。

她表示：「希望這不會導致經濟增長顯著放緩，現在仍有很多不確定性，但可能會造成重大問題，我們還在評估」。

葉倫表示，這個新變種病毒可能加劇供應鏈問題並推升通膨，但也可能抑制需求並導致成長放緩，進而緩解部分通膨壓力。

此外，在這場全球線上會議，這位聯準會前主席坦言她將不再使用「暫時」（transitory）一詞來描述當前美國的通膨情勢，此番發言呼應聯準會主席鮑爾本周早些時候在國會發表的證詞。

今年以來節節高漲的物價已經對美國從疫情中復甦的經濟造成衝擊。葉倫表示：「我已準備好撤下『暫時』一詞，我同意對於我們現在面對的事，這並不是一個恰當的說法」。