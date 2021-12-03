大陸導演王岳倫日前在微博宣布和妻子李湘於7月分手，12年婚姻劃下句點，文末更寫道：「祝福李湘和她的意中人能白頭到老」，似乎反咬前妻出軌，引發各界關注，李湘日前則被目擊在路上發生擦撞意外時，由同行男子全程與對方溝通，真實身份引發揣測。

根據大陸狗仔「推理君江小晏」報導，李湘日前現身北京順義區，還有一名陌生男子同行，不過開車行經某路段時，與一輛保時捷發生擦撞，兩人隨即下車與對方討論後續處理事項，但全程只見李湘一派輕鬆在旁滑手機，幾乎都是由身旁男子負責溝通，也讓外界對其身分充滿想像空間。

李湘被前夫反咬出軌後，身邊神秘男子身分引起揣測。（圖／微博）

大陸導演王岳倫多年前帶女兒參加實境節目《爸爸去哪兒》爆紅，不過2度傳出與異性過從甚密，近來又被拍到摟著女子進酒店過夜，先前妻子李湘都力挺他到底，不僅表示幕後有人操作惡意抹黑，更在微博表態：「害人之心不可有！防人之心不可無！老公相信你！惡人總會有惡報！」

原本外界還在猜測注李湘會否再次力挺？沒想到王岳倫先在微博宣布12年婚姻劃下句點，主要是兩人性格不合，導致多年感情破裂，女兒由兩人共同撫養，未來仍會以朋友和愛女父母的身分相處，不過此則貼文不久後就被刪除，女方雖未對此事做出回應，但已經將微博設定為「只能觀看半年的貼文」，昔日放閃貼文全部消失，等同默認婚變。