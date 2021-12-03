冬天為心血管疾病好發的季節，對於三高(糖尿病、高血壓、高血脂)患者及長者，當氣溫驟降或溫差過大時，容易引發血管收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及急性中風發作的機會。國民健康署吳昭軍署長指出，禦寒保暖的重要性，像是帽子、圍巾或絲巾、口罩、手套、輕便發熱保暖材質、微貼身、多件式穿法(可依溫度調整穿著)、襪子及軟質止滑的包鞋。

●熱湯、熱食勿超過攝氏65度 保持空氣流通

在飲食方面，喝熱湯或熟食取暖，避免超過攝氏65度；維持722(7天、2次、2遍)原則量血壓；遵守「慢、熱、起、穿、行」生活原則；定時服藥，不隨便增、減藥物或停藥，及門窗關小與空氣流通的同時，小心室內使用電器及瓦斯，都是急遽溫度變化下自我保護的方法。

●抗寒8要點 出現不適立刻就醫

1、要保暖：

居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施。處在低溫或外出時，一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，及多層次保暖衣物等，方便穿脫。

2、要暖身：

剛起床後的活動勿過於急促，身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3、多喝水、均衡吃、情緒要穩定：

適量喝溫開水，避免血液過度黏稠，且多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘；另外，也要避免突然用力、緊張、興奮以及突然的激烈運動等。

4、不宜泡湯或泡澡：

經醫師囑咐為高危險群，如有心臟血管疾病的病人，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯，且泡湯溫度勿超過攝氏40度，飯後2小時後再泡湯，較為安全。

5、不增加身體額外的負擔：

運動最好避開酷寒與早晚的高風險時段，避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。

6、定期量測與規律服藥：

定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據；遵照醫囑按時用藥。

7、外出要隨身帶著健保卡與緊急用藥：

註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

8、有症狀立即就醫：

若突然出現胸悶痛、呼吸困難、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是搶時間快打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。