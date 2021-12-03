高雄一名王姓男子去年4月於JFK論壇發文，稱自己有未成年少女在試鏡拍下的裸照，一名女模特兒想起5年前被經紀公司詐欺且拍下裸照的惡夢，透過友人以530元買下照片，不料竟真的買到自己的裸照，遂提告向王男求償20萬元。法院審結，判王男要賠12萬元。可上訴。

判決書指出，女模特兒小靈（化名）於2016年12月間在網路上收到來信，對方自稱為模特兒經紀，力邀小靈當模特兒，而小靈需先傳送裸照做為徵選標準，當時未成年的小靈傻傻相信，便自拍下裸露胸部與下體的照片，豈料照片傳出去後，該經紀公司消失的無影無蹤。

而2020年4月間，小靈在JFK論壇上瀏覽到一篇文章，該文章在販售未成年女子的裸照，甚至強調是偷拍少女試鏡的畫面，小靈閱覽後想起先前的經歷，憂心文章所賣的就是自己的照片，便透過友人的協助以530元買到照片，不出所料照片正是她自己的，在母親的陪同下報警提告。

檢警調查後，認為並無具體事證證明王男有騙小靈拍攝裸照，此部分予以不起訴處分；此外，王男在網路上販售未成年少年少女的私密照片，已觸犯兒童及少年性剝削防制條例，但考量王男犯後態度良好，予以緩起訴處分，並須知附國庫6萬元。

另，小靈認為王男的行為已造成她身心靈巨大傷害，遂提起民事訴訟，向其求償20萬元，法院審理後，判王男要賠12萬元為合理，可上訴。