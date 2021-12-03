癌症患者在治療上有好消息！由北醫大經營的雙和醫院今發表「仿生肺組織晶片」，可代替患者在短時間內測試藥物組合、濃度，可望大幅提高治療成功率，並降低死亡率。

肺癌已成為國人癌症死亡常見原因之一，雙和醫院胸腔內科醫師李岡遠指出，癌症的治療方式包括標靶、化療及免疫治療，但要怎麼選、用什麼藥、藥量要投多少，都是一大難題。他不諱言，醫師根據患者病情及經驗投藥，殺死癌細胞的同時，也會消耗患者身體，甚至產生抗藥性，最後無藥可用。

李岡遠與清華大學教授劉承賢合作開發「仿生肺組織晶片」，提取患者癌細胞，在體外重組晶片，就像「替身」一樣，醫師透過晶片測試藥物用量、種類，進而找出對患者最好的治療方式。李岡遠說，原本需耗時2至3個月測試藥效，現在一周就知道成果，更避免患者身體被藥物消耗。

仿生肺組織晶片，已得到2021年科技部「未來科技獎」肯定，北醫團隊與清華大學合作研發，希望透過投稿國際期刊，並成立新創公司，把研發成果推廣至全世界，為癌症病友提供更好的精準治療。