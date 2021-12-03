入冬第一個冷氣團報到，不少民眾搶購禦寒神物，而好市多販售的便宜暖暖包也被搶光，一名女網友日前致電好市多客服詢問，聽到「全台售罄」的消息瞬間崩潰，貼文引起網友討論，不少人驚呼，台灣到底有多冷？需要買成這樣？不過，根據網友回報，其實部分好市多門市還有貨，另也有網友坦言，其實別的通路也能買到暖暖包，只是沒那麼便宜而已。

一名女網友前天在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文表示，近日天氣轉冷想買暖暖包禦寒，但去好市多幾次都撲空，12月1日決定先打電話去好市多門市詢問，結果電話自動語音就直接說「目前全台灣暖暖包已經售罄！」讓她超傻眼。

女網友無奈大嘆，聽到這個自動語音的設定，就知道有多少人打電話去問暖暖包的事情，其實別的地方也可以買到暖暖包，但價格都太貴了，平均下來，比好市多貴了3％至50％，而且她就是想買遠紅外線款或是竹炭款的，如今只能碰碰運氣了。

不少網友咋舌喊扯，台灣其實沒有那麼冷，大家瘋狂買，用量是有這麼大？又或者是想把暖暖包縫成外套穿嗎？真的太誇張。也有許多網友說，每次天氣變冷，好市多的暖暖包就一堆人搶，早就放棄買了，畢竟其他通路也有，只是價格稍貴而已。

網友留言回報各地暖暖包的狀況。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

另全台網友也留言回報各地暖暖包的狀況，「汐止店有貼式的暖暖包，數量不多！每卡限購一盒」、「早上去看，內湖店還有貨」、「高雄中華店還有貨」、「台南剩下貼式的」、「台中北屯店也有貨」。