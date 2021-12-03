2021斜坡上的藝術節將於11日起一連兩天，在林後四林平地森林公園熱鬧展開。（林和生攝）

由屏東縣政府主辦「斜坡上的藝術節」，以排灣及魯凱族在地文化精神為基調，強調屏東原住民族音樂饒富情感的唱腔，將於11日起一連兩天，在林後四林平地森林公園熱鬧展開，屏東縣長潘孟安表示，斜坡上的風是香的、音樂更具有穿透力，邀請民眾到場體驗。

居住屏東境內排灣、魯凱族人皆自稱 kacalisian，意指世代住在斜坡土地上的子民，以大武山、大姆姆山、霧頭山為聖山，在斜坡上永續傳衍族群人文、命脈與故事。

潘孟安指出，系列活動「斜坡上的樂團大賽」，為鼓勵全國原住民展現音樂創作力，除選拔音樂人才、保留傳統文化外，更期盼讓大家感受原民創作能力及看見、聽見原民文化音樂之美。

今年屏縣府更以《力挺 PAPUPICUL！》為主題，收錄「2020年斜坡上的樂團大賽」優勝樂團，包含貳行程、舞炯恩＆Kivi、卡尼特、吸引力等樂團所創作的音樂作品，共收錄8首歌曲，成為實現「斜坡年輕人夢想」的原創專輯。

另「斜坡上的大藝術家」活動，特地邀請來自屏東北、中排灣部落的重量級木雕工藝藝術家，包括沈安日、塗南峰、尼誕‧達給伐歷及雷斌等人，運用林務局提供的國產木料，進行藝術創作雕刻，將排灣、魯凱族傳統木雕工藝震撼呈現。

潘孟安表示，後續作品將於屏東沿山185縣道呈現，並結合部落套裝行程，不僅陪伴著原鄉族人，守護族人們出入平安，也將為原鄉帶來新風景，成為185縣道最新打卡點。