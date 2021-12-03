中友百貨在C棟1F廣場打造高達6米日本的「小熊學校」：傑琪公主氣球，可愛的模樣讓經過的民眾紛紛拿起相機合照。（馮惠宜攝）

新光三越台中店在一樓水舞廣場打造全台獨家的「奇幻銀白耶誕村」。（馮惠宜攝）

站在大魯閣新時代購物中心耶誕樹下許願拍照，紫色光暈中透出一種夢幻絢爛的意境，搭配商場入口處的一整片紫色光廊，更是浪漫指數破表。（大魯閣新時代購物中心提供／馮惠宜攝）

金典綠園道商場戶外展區將CHOU YI繽紛色彩化為1F戶外廣場公共座椅，結合風車與串燈，白天抬頭可看整片空中「花海」，夜晚變化為整片「星空」。（金典綠園道提供／馮惠宜台中傳真）

誰說台中沒有新年耶誕城？中台灣百貨賣場為吸引人潮，紛紛妝點耶誕氛圍，打造5大IG打卡聖地，搭配優惠促銷，要讓人潮等同錢潮衝一波年終業績。

新光三越台中店在一樓水舞廣場打造全台獨家的「奇幻銀白耶誕村」，10米高的銀白星願耶誕樹銀白耶誕樹閃爍著萬顆LED星芒燈海，由三大國家地標環繞，有法國浪漫閃耀的艾菲爾鐵塔與透明神祕的羅浮宮，以及美國絢麗夢幻的不夜城拉斯維加斯，還有運用光條打造出絢爛奪目的巴塞隆納魔幻噴泉…從白天的純淨光透到夜晚的繽紛絢麗，彷彿置身異國風情。

中友百貨邀請日本的「小熊學校」：傑琪公主駐站，矗立在中友百貨C棟1F廣場、高達6米的巨大傑琪公主氣球，穿上紅色絨毛斗篷與耶誕帽，可愛的模樣讓經過的民眾紛紛拿起相機合照，除了廣場的巨大熊熊氣球之外，傑琪公主也帶來了她的11位小熊哥哥分布在館內各樓層一起陪中部民眾在館內拍照打卡。

大魯閣新時代購物中心今年特別以浪漫柔和的紫色氛圍，打造象徵希望的「星幻紫耶誕樹」及「紫色光廊」，12米高的耶誕樹環繞著上千顆紫色燈泡，樹體點綴銀白雪花燈片，呼應著最頂端的希望之星，象徵所有的心願從此夢想成真。

金典綠園道商場戶外展區將CHOU YI獨特繽紛色彩與歡樂帶到現實場景，筆下人物與元素色彩化為1F戶外廣場公共座椅，利用場地空間與自然風，結合風車與串燈，讓大家白天抬頭就能看見整片空中「花海」，夜晚也能擁有整片「星空」。

廣三SOGO則在一樓廣場打造夢幻炫彩冰晶城堡，穿梭在冰晶之中彷彿來到了冰雪奇緣的世界，白天、夜晚都好拍。