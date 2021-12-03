民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴，引發社會關注，就有人質疑以高嘉瑜的身份，怎會受騙上當？對此，前男友馬文鈺表示，高嘉瑜的生活較為單純，沒有什麼朋友，所以遇上林秉樞這種騙子，很容易就被騙了。

馬文鈺昨（2日）在政論節目《辣新聞》上表示，雖然高嘉瑜已經41歲，可能情感跟相關經驗都不足，內心還住著一個小女孩的靈魂，很多想法都較為單純。

馬文鈺稱，身為民代多多少少都有聯誼和飯局，但是高嘉瑜不喜歡跟陌生人吃飯，也沒什麼朋友，外人也很難打進高的圈子，所以這也導致高嘉瑜有些觀念上面，常常和其環境有些格格不入。

至於綠營裡面誰和高嘉瑜最為要好，馬文鈺直言，只有綠委蔡易餘把高嘉瑜當兄弟姊妹看待，在幾乎沒有朋友的情形下，高嘉瑜的觀念就常被一些奇怪的人影響，導致對外面的理解和認知不高，所以對他有十幾年公共事務經驗的人來說，林秉樞就是一個騙子，但高嘉瑜就是信了。

馬文鈺舉例表示，林秉樞親口說自己是隱其名的國安會諮委，受命於總統蔡英文，雇用於國安會秘書長顧立雄，執行蔡英文的神秘經費，這說出來沒有人會信，但高嘉瑜卻信了，且當他駁斥高嘉瑜時，高嘉瑜竟回應，「為什麼別人都說沒有這事，林秉樞的名言是，他們層級太低，查不到」。

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