央行今標售12月的364天期定期存單新台幣1700億元，今標售得標加權平均利率突破0.3%，來到0.333%，創109年6月共計18個月以來新高，投標倍數1.37。

為回收市場餘裕資金，央行每月標售一期364天期定存單與一期2年期定存單，其中364天期定存單金額為1700億元；受到年關將近，市場操作較為保守下，得標利率彈高至0.333%，創18個月以來的高點。

央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，364天期與2年期定存單透過標售決定發行利率，至於短天期定存單，則採銀行向央行主動申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。

央行定存單為央行沖銷市場餘裕資金的工具之一，發行對象包括銀行、信合社、票券公司、農業金庫、中華郵政及其他經央行核可的金融機構；銀行等金融機構買入央行定存單，除可替過剩資金找到投資管道外，亦可充當法定流動準備。