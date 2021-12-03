香菜味道獨特，是不少人心中最討厭的菜，但有網友在臉書分享自己的拿手菜「小茴香燒酒」，意外激起兩派網友爭論，有不少網友對茴香相當抗拒，光聞味道就害怕，也有不少人看到直呼「我的最愛」，愛恨兩極的程度不亞於香菜。

一名網友在臉書社團《家常菜》發文表示，自己的拿手好菜是「小茴香燒酒」，吃起來湯甜、菜香又脆，並附上料理製作過程。從畫面可以看到，不論是水槽、炒菜鍋，滿滿一片綠意盎然，讓不少網友相當震驚。

該名網友好奇詢問，是不是很多人不敢吃茴香？意外激起兩派網友的爭論，不少網友光看照片就覺得害怕，「從小第一次聞到就害怕的味道」、「我沒辦法接受那個味道」、「我無法接受這一道菜，我會反胃」、「絕對不敢吃」、「吃過一次後打死都不吃」。

也有網友看完直呼「我的最愛」，留言分享茴香料理，「這種可以煮米酒喝，湯更香甜」、「加麻油煎蛋非常好吃」、「我爺爺會加一點龍眼乾、薑和酒，好好吃」、「麻油雞起鍋前加一把，滾即關火，家人超喜歡」。

也有網友補充，茴香的營養價值高，利胃整腸還補鐵。茴香盛產於冬季，具有和緩頭疼、健胃整腸的功效，也因為經常在客家料理中出現，所以又稱客家香菜，是不少長輩最愛的獨特美食。