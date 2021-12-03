有些人個性傲嬌，與人相處自帶疏離感，殊不知他們表面越高冷，一碰上愛情卻判若兩人，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，陷入戀愛中的他們不僅願意卸下自己的保護殼，還變得愛撒嬌，巴不得與另一半整天膩在一起。

射手座：

射手座在遇到真愛之前，總是一副對於愛情不屑一顧的樣子，將自由高掛嘴上，但其實射手座的孤獨只有自己最清楚。一旦陷入愛情，他們就會一反常態，變得異常黏人，整天像個小跟班一樣的繞著另一半打轉，凡事都跟對方分享，並且千依百順。

水瓶座：

單身的水瓶座相當冷靜理性，在外人眼中是一個特立獨行的存在，經常帶著疏離感。但是陷入愛情之後，水瓶座就像是變了一個人，不再像以前一樣時刻保持理智，反而經常黏在另一半身邊，隨著另一半的喜怒哀樂起舞，甚至只要一下子沒見到面，就會開始想念對方。

獅子座：

獅子座單身時總是一副高冷又不好親近的模樣，天生自帶王者氣息，霸氣側漏，做事情雷厲風行，不過一旦陷入愛情，就容易變得盲目，並且異常黏人，無論做什麼事情都希望另一半陪在自己身邊，甚至不惜放下身段逗對方開心，猶如一隻撒嬌的大貓咪，反差極大。