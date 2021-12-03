麗寶國際賽車場是全台唯一獲得FIA認證的國際級賽道，其中G2賽道分成風、火、雷三區，每一區的跑法都需要不同的駕馭方式，賽道也擁有高達五層樓的高低落差，讓挑戰車手大呼過癮。（馮惠宜攝）

漫畫中小叮噹有任意門，可以穿梭時空，在台中透過宅渡假的旅遊模式，讓生活緊張的現代人也能秒遠離城市高壓的環境，不管是到「麗寶樂園」漫步落羽松大道或是感受高速行駛23個彎道的快感，還是到「星月大地」欣賞璀璨夜景、享受露天泡湯，讓情緒飆速噴出，甚至換頻至星空山林般沈靜明晰。

星月大地園區內也設有泡腳池、兒童戲水池、大草坪、鞦韆滑梯、露天溫泉等多樣設施，適合全家大小一起出遊。（馮惠宜攝）

宅渡假的旅遊模式，早早就在國外成為一種享受假日的方式，提倡的是在自己居住的城市探索鄰近的景點與行程，享受當中的悠閒生活，而非去出遠門、趕行程、到旅行勝地打卡。面對後疫情時代，台中市觀旅局推出「宅，在台中」系列活動，期待透過「宅渡假」的概念重新梳理並包裝台中的旅遊文化。

麗寶賽車主題旅店其基地位於麗寶國際賽車場G2賽道「第11及第12個過彎處」，取名T11、T12（T為TURN縮寫），半數房間全景陽台無死角，可直接俯瞰G2賽道風光，躺在床上即可輕鬆體驗國際級享受。（馮惠宜攝）

麗寶國際賽車場附設「兒童交通安全教育館」，由中華車會設計規劃，提供5到9歲兒童及家長，透過實際體驗幫助他們認識交通安全基本知識，其中「路考測驗」最讓學童感到新奇。（馮惠宜攝）

其中台中山城后豐一線，有佔地廣闊的麗寶樂園渡假區，除大眾熟悉的樂園、OUTLET，還有綿延1.6公里的落羽松草原秘境，歲末年終，渡假區規劃麗寶耶誕新年城，包含光影環境藝術裝置、街頭藝人匯演、耶誕市集、跨年演唱會與璀璨煙火秀等一系列活動。

星月大地景觀餐廳位於后里及外埔的最高河階面上，是晚上看夜景的首選餐廳之一。（馮惠宜攝）

而麗寶國際賽車場是全台唯一獲得FIA認證的國際級賽道，包括G2賽道、卡丁賽道與越野賽道，有多重的賽道風貌。緊鄰麗寶國際賽車場G2賽道還有T11、T12賽車主題旅店，分別位於G2賽道之「第11及第12個過彎處」。

后里馬場園區是全國唯一公辦公營的馬場，馬場最大的賣點就是具有一座標準的馬術競技場，在未來將規畫與各馬術協會合作舉辦馬術比賽或表演等體育賽事。（馮惠宜攝）

星月大地景觀休閒園區位於麗寶樂園附近，因位處后里及外埔的最高河階面上，晚上可以欣賞台中璀璨夜景，白天還可見火炎山、雪山、鐵砧山等，運氣好還能一睹夕陽西下火燒雲景色，園區內也設有泡腳池、兒童戲水池、大草坪、鞦韆滑梯、露天溫泉等多樣設施，其景觀宴會館更有提供美味的特色料理。

后里馬場曾是台灣日治時期唯一的軍用馬場，1997年後轉為觀光馬場，也是全國唯一公辦公營的馬場，馬場最大的賣點就是具有一座標準的馬術競技場，在未來將規畫每季與各馬術協會合作舉辦馬術比賽或表演等體育賽事，除了專業的馬術活動外，還有一般民眾較容易接觸到的馬兒騎乘體驗，區園還會不定期舉辦歷史古蹟建築導覽或講座、藝術美學講座導覽、藝術特展等。在假日更是舉辦文創及農特產品市集，推廣在地觀光旅遊及相關農特產品。