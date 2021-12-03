大腸癌症連續12年蟬聯十大癌症之首，平均每37分鐘就新增1名病人！部分患者因錯誤資訊延誤治療！為此，台中市腸腸久久協會推出「腸腸久久常在我心」智慧整合衛教平台，配合首創「全圖文式衛教資訊」，民眾只要掃描ＱＲCODE，就可透過互動方式，即時獲得包括疾病知識、腸癌用藥、手術方式、傷口照護及飲食等重要且正確的資訊！

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師黃晟瑋指出，臨床觀察發現，延誤腸癌患者最常見的五大「誤」區分別是三「怕」、兩「錯」！三「怕」就是「怕造口」、「怕開刀」、「怕化療」。

曾有一名40多歲的黃金單身男性，正值人生中的青壯時期，被診斷為第三期的腸癌，雖然擔憂自己的病情，但是他更擔心手術台上的風險，堅持拒絕接受正規治療，寧可每月花費10～20幾萬的費用，採用坊間自然排毒療法。

一年後腫瘤持續惡化，穿刺出肚皮，落得肚破腸流的送入急診，直到此時體重只剩下30多公斤的他仍不願手術治療，讓醫師也束手無策，最後只能在遺憾中離世。

根據衛福部資料顯示，100年、101年癌症登記年報，分別約有18％患者並未在診斷後3個月內開始治療。而以最新的107年癌症登記報告資料，大腸直腸癌患者也有逾一成患者未有首次治療申報紀錄。

值得注意的是，資料顯示，3個月內沒有啟動治療的大腸癌患者，一年死亡率幾乎是3個月內接受正規治療患者的3倍！另一篇分析我國癌症登記3.9萬名腸癌患者的論文發現，大腸癌患者不管是哪一個期別，若沒有在診斷30天內展開治療，死亡風險也會提高五成以上！

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主任柯道維指出，近年癌症治療不只講究精準治療、甚至已經可說是「量身定制」。治療時不只依據癌症分期，醫師還會進一步依據患者年紀、體能、是否有共病，腫瘤所在位置以及腫瘤基因型態等多重因素，決定是否立即手術、用何種方式手術，或是否合併使用化療、化療的時機與策略，以及選用何種標靶藥物！

以晚期轉移性大腸癌患者，治療前檢測是否有「RAS」基因突變、也會影響用藥選擇。至於民眾擔心手術、擔心無法保留肛門，需要終身與「人工肛門」為伍！柯道維指出，其實近年醫療技術進步，以該院為例，超過九成可以透過微創方式進行手術。而即便是低位接近肛門的大腸癌患者，也有可能透過放射線治療、化學治療縮小腫瘤，保留肛門。

以中國醫藥大學團隊先前治療數據分析，該院約95％患者術後可以保留肛門。而二期以前的大腸癌五年存活率有九成以上、三期也有八成，呼籲癌友對自己跟醫師要有信心！