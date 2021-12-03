林口分局於今(110)年10月間破獲台灣史上陸地最大宗的毒品案，從接獲線報開始，新北市刑大及林口分局歷經1個多月的跟監埋伏，終於在10月21日動員大批警力到泰山區某倉庫攻堅，並於進口木材內起獲1,172塊海洛因磚，價值逾新台幣50億元，並逮捕販毒集團巫姓男子等7名販毒集團成員到案，成功攔阻毒品流入市面，守護國人健康安全。

向來最支持林口警的警友辦事處團隊，在今(3)日下午14時在主任盧珍真帶領下，親自蒞臨分局致贈慰勉金慰問同仁，由分局長陳忠龍代表受贈。辦事處盧主任表示林口分局破獲陸上最大宗的毒品案，成功守護國人健康，辦事處與有榮焉，希望致贈慰勉金來嘉勉同仁的辛勞，也恭喜王小隊長獲得特殊功績陞職的殊榮。

分局長陳忠龍表示能破獲台灣陸地史上最大宗的毒品案，偵查隊的同仁真的功不可沒，偵辦的過程中除了膽大也要心細，才能排除重重難關，順利查獲販毒集團藏在進口木材內的海洛因磚，尤其是偵查隊的小隊長王子剛居功厥偉，昨(2)日更獲得警政署核予特殊功績陞職。也特別感謝辦事處盧主任珍真所帶領的警友團隊，一直以來就是分局最堅強的後盾，今天風塵僕僕蒞臨分局頒獎就是最具體的支持與慰勉，分局上下同感喜悅，更是五力最佳的詮釋。