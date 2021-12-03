偏鄉兒童先天上缺乏與都會區相同的學習資源之外，社區內嚴重的青壯年人口外流問題，家庭功能失調且狀況百出，許多小朋友都是隔代教養，老人照顧小孩心有餘而力不足，讓這些小朋友往往下課之後，缺乏家長的陪伴與關心，台灣愛希望兒童關懷發展協會，專注於偏鄉兒童的服務，針對目前偏鄉兒童的困境，以全台灣為範圍，實地探訪並支持弱勢兒童的課輔班營養餐費與設備補助與弱勢兒童的多元才藝發展計畫。

台灣愛希望兒童關懷發展協會發現，偏鄉課輔班的設立難度極高，即使是一塊授課用的白板，屢屢發生廠商不願意送貨，對宅配來說又尺寸過大，往往必須由義工開三個小時山路，親自到平地取貨；疫情期間，希望讓小朋友遠距教學，但是社區位處偏遠，根本沒有足夠的網路頻寬來進行遠距教學，所幸台灣愛希望兒童關懷發展協會透過當地義工申請民營電信專案協助，安排人手接駁白板，讓小朋友無論如何都不能耽誤了學業。

台灣愛希望兒童關懷發展協會也發現，許多小朋友其實是餓著肚子上課輔班的，就算是放學回家，也不一定有晚餐可以吃，更奢談營養均衡了，台灣愛希望兒童關懷發展協會的創辦人吳鳳梅著手開始為偏鄉兒童供餐的服務專案，除了提供食材費用補助以及實物捐贈之外，也提供經費補足更新供餐所需的設備與餐具，以方便在地志工為小朋友提供現做餐點，讓學生可以吃到熱騰騰的晚餐。

台灣愛希望兒童關懷發展協會今年與中廣「擁抱希望傳出愛」愛心義賣活動合作，義賣所得將全數捐助位於高雄的「台灣愛希望兒童關懷發展協會」，為愛希望協會的「偏鄉弱勢兒童餐費及教育補助」專案募集基金，直接投入到服務偏鄉小朋友的各項工作中。