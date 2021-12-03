高雄鳳新高中二年級學生賓至晨及新興國中一年級學生黃潔歆雙雙罹患腦瘤，受到周大觀文教基金會幫助，除了更勇敢面對病魔，且一步步朝著自己的夢想邁進，賓至晨、黃潔歆3日也特地前往新興國中，分享他們對抗病魔的心路歷程。

賓至晨在國小畢業某天與爸爸外出用餐，但突然異常嘔吐，至醫院掛急診後，被診斷出腦幹罹患惡性「髓母肌瘤」，一路以來，歷經多次手術，過程雖然艱辛，但他始終用樂觀的態度對抗癌症，且並未放棄學習，在校的學習成績也是名列前茅，他希望未來可以戰勝癌魔，並平安健康上大學。

黃潔歆3歲時，有嗜睡且經常嘔吐的症狀，就醫檢查後發現小腦罹患3.5公分大的「髓母細胞瘤」，且水腦情況引發腦壓過高，在治療過程中，更曾感染肺炎，化療一度暫停，但黃潔歆挺過重重難關，病情也穩定許多，從小熱愛直排輪的黃潔歆努力克服身體限制，持續鑽研直排輪運動，更曾奪下全民有氧盃全國直排輪賽第二名的殊榮。

周大觀文教基金會為不讓所有罹癌學生獨對癌症，並鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至2021年，已義助2億6000多萬元，力挺1萬3068位罹癌學生戰勝死神，有許多受助的癌童現在都有穩定工作，且在各領域發光發熱。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，每年新增罹癌學生約600人，以白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、橫紋肌癌、胃癌、神經母細胞瘤等最常見，非常感謝腦癌直排輪天使黃潔歌、腦癌正向勇士賓至晨挺身而出，代表今年312位抗癌圓夢助學金得主現身說法，讓大家更有勇氣向前行。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，因疫情衝擊，小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命2基金面臨斷炊，誠邀各界熱心捐款，與周大觀文教基金會一起拉拔生命鬥士，也助今年最弱勢的312位罹癌學童一臂之力。