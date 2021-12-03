國內健身房在今年9月疫情趨緩後重新營業，台北市議員王鴻薇卻接獲30位民眾陳情，指控位於台北小巨蛋的某健身中心，恢復營運後卻擅自縮減營業時間、免費課程，不准會員使用烤箱、蒸氣室及洗浴設備，多次向業者抗議仍擺爛不理。北市府回應，近日已針對該案展開調查，並要求對方下周一說明。

王鴻薇上午率20多位健身房會員舉行記者會，她指出，該健身房原本的營業時間為上午7點到晚上11點，重新營業竟縮減到晚上10點，招募會員時宣稱可使用烤箱、蒸氣室等設備，這些空間卻搖身一變成為倉庫，另洗浴設備也大幅減少，男性洗澡間剩一半，女生減少3分之1。

王進一步指出，業者原規畫每月規畫100多堂課程，如今縮水到40堂；原先有4間教室供會員自由使用，如今只剩下1間，其他出租給教練或開設收費課程。此外，由於業者位於永春的分店倒閉，導致消費者大量轉至小巨蛋館，如今每堂課人滿為患，還有課程一次擠進7、80人。

王鴻薇表示，以上種種服務內容及設備縮水，明顯與業者對消費者的承諾不符，但業者既不肯退費、解約還要多扣消費者錢，甚至連請假都還要付每個月600元的手續費，現已有133位消費者連署抗議，要市府替他們討公道。

會員郭先生說，希望業者能恢復會員權益，重點是課程與教室，因為現在課程從免費改成收費，每堂300元，如果每周上4堂課等於就要增加1200元，如業者不願意配合，至少也要讓他們原價退費。

主任消保官楊麗萍指出，依《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》，若運動器材、設備及教練指導員少於契約約定內容，業者須於事前30天公告，若消費者不接受，可辦理終止契約並全額退費，期間不可收違約金、手續費，反之若沒事前公告，消費者可申請損害賠償。

體育局運動產業科長李榮晉則表示，現已啟動行政調查，發現退費上確實有些問題，設備也有減損，目前已要求業者下周一說明，拿不出替代方案就會將依《消保法》裁罰，將處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

由於該場館是向台北捷運公司程出，台北捷運表示，依雙邊簽署合約內容，若業者違反政府相關法令，每次可裁罰3000元，且可連續裁罰。