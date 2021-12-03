受惠於醫療、綠能及工業應用需求強勁，電子零組件廠信邦(3023)11月合併營收為22.51億元，月增6.11%，再創單月歷史新高，儘管第1季為傳統淡季，信邦表示，明年第1季將力拚比今年同期好。

信邦11月合併營收為22.51億元，月增6.11%，年增成長7.18%，創下單月歷史新高；累計前11月合併營收為235.2億元，較去年同期成長18.29%。

信邦表示，11月合併營收成長，係醫療、綠能及工業應用等產業之銷售分別較10月成長12.34%、9.16%及12.79%，MAGIC 5大產業累計前11月銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長18.38%、汽車產業成長66.80%、綠能及節能產業減少6.84%、工業應用產業成長23.42%、通訊及電子周邊產業成長26.97%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收73.25%；連接器及零組件銷售占26.75%。

在產業別的銷售分布，通訊及電子周邊產業占合併營收28.25%；工業應用產業占27.08%；綠能及節能產業占23.78%；汽車產業占11.52%；醫療及健康照護產業占9.37%。

信邦前3季營業淨利23.13億元，較去年同期成長13.6%，稅後盈餘18.84億元，較去年同期16.56億元成長13.79%，亦是歷年同期新高，每股盈餘8.09元；信邦表示，明年第1季將力拼比今年同期好。