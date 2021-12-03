根據路透社最新調查，在供應鏈供貨不正常，以及企業資本支出動能熄火下，日本7到9月GDP(經濟成長)萎縮幅度可能還會再加大。

3日，路透社指出，日本上季GDP季增年率方面，可能會衰退3.1%，比當地政府上個月的初估值萎縮3%大一點。

另外，日本疫情雖趨緩，消費者信心稍有改善下，但當地10月家庭支出應該還是會連3跌。值得欣慰的是，下滑幅度應會縮小。

日本內需消費正在好轉，但從下周即將公布的經濟數據可推測，即使當地還是保持極寬鬆的貨幣政策，以及擴張性的財政，以幫助景氣回春。但日本經濟成長不是一蹴可及，需要時間才能看見明顯反彈。

經濟學家預估，日企上季資本支出萎縮3.9%，減幅略高出當地政府先前預估值萎縮3.8%，應是供應鏈的問題還沒有完全解決。

SMBC日興證券認為，上季的日本經濟，繼續承受Delta變異株，以及車商缺料產量受到影響的雙重打擊。不過，本季GDP的表現應可期待。另外，新病毒Omicron可能對景氣有負面衝擊。

至於日本10 月家庭支出方面，可能年減0.6%，比9月大減1.9%要來得好，因為社交限制陸續鬆綁，消費者支出也跟著增加。

7日，日本政府先公布家庭支出報告，然後當地7到9月GDP官方版數據，將於8日出爐。