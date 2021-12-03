據香港文匯網報導，雲南省衛生健康委通報，12月2日0-24時，該省新增確診病例10例，均為本土病例（隴川縣發熱門診主動就醫人員核酸檢測發現2例、集中隔離管理密接人員核酸檢測發現8例）。2日8時起，對隴川縣主城區（含城郊結合部）啟動第一輪全員核酸檢測；從12月3日9時起，所有人員非必要不進出隴川主城區；同時，主城區17所學校全面停課。對發現病例的章鳳完全中學師生，全部轉運隔離。

12月3日，隴川召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，介紹近期新冠肺炎疫情應對處置工作情況。隴川縣隸屬雲南省德宏州，與緬甸山水相連，國境線長50.899公里。

新聞發布會透露，12月2日，隴川縣章鳳完全中學在師生日常健康監測中，發現2名學生出現新冠肺炎疑似症狀，隨後按照閉環要求送至縣醫院發熱門診就診，新冠肺炎病毒核酸檢測呈陽性。即用負壓救護車轉運至定點救治醫院隔離診治，結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，經專家組覆核診斷，確認為新冠肺炎本土確診病例。目前正按照一人一方案，規範進行治療，患者病情平穩。

接到病例報告後，隴川縣立即啟動疫情處置應急響應工作，省、州派出指導組進駐隴川，並抽調疫調、核酸採樣和檢測力量支援隴川，全力開展疫情防控工作。省、州緊急抽調疫調人員61人馳援隴川，與縣級隊伍組成7個疫調溯源組迅速開展流調工作，排查出密接者263人，次密接者117人，均已轉運至集中隔離場所進行隔離醫學觀察。

在集中隔離管理密接人員核酸檢測中，檢出陽性18例，經覆核診斷，確認新冠肺炎確診病例8例，無症狀感染者10例，均已轉運至定點救治醫院隔離診治，病例活動過的所有場所已進行嚴格管控和消毒；2日8時起，對隴川縣主城區（含城郊結合部）啟動第一輪全員核酸檢測，截至當日21時共完成採樣檢測4萬7795人，結果均為陰性。

按照精準防控原則，隴川縣開展分區分級管控：將出現陽性病例的區域劃定為封控區，進行封控管理，區域封閉，足不出戶。將陽性病例活動過的區域劃定為管控區，人不出區，嚴禁聚集。其他區域按照防範區管理。從12月3日9時起，所有人員非必要不進出隴川主城區；同時，主城區17所學校全面停課。對發現病例的章鳳完全中學師生，全部轉運隔離。

根據大陸國務院聯防聯控機制關於新冠肺炎疫情分區分級防控有關規定，經專家組評估，從今天（12月3日）9時起，將隴川縣景嶺博郡建築工地以北、勐宛山水建築工地以西、仁和醫院和星雲小區以南、勐宛南路延長線以東片區（即71網格）調整為高風險區。