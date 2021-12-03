網路發展拓寬了人們娛樂的模式，各種影音平台的崛起，也意味著激烈的競爭壓力，在YouTube圈，就有人為求吸睛用荒謬題材拍片，拍到被判刑，哈薩克YT網紅艾登(Aidyn Tussupov)，為拍片惡整Uber司機，影片上傳後引發軒然大波，惹怒當地政府，直接判他去勞改。

艾登是名饒舌歌手，跟多數藝人一樣，往多平台發展，擁有個人YouTube頻道及社群帳號，光IG就有多達120萬人追蹤，人氣火燙，他的拍片風格偏好炫富、惡作劇，越過激越有人看，日前他跟2名朋友合作拍片，目標是Uber司機，待他們叫的車子到位，一名友人牽制司機一起將行李放置到後車廂，艾登就趁機從副駕駛座換位到駕駛座，將車子開走，留下錯愕驚恐的司機。

其實艾登早就準備好攝影鏡頭，在他們將車偷開走後，會拍下司機的真實反應，藉此嘲笑一番，他與朋友顯然對這行為相當引以為樂，雖然數分鐘後就把車歸還給原車主，但有的司機氣不過，決定報警，俄羅斯官方痛斥艾登的行為，法院也祭出重懲，判他3年半監禁，地點是莫斯科一處有50年歷史的勞改營，讓他用勞動來贖罪。

事實上艾登的拍片行為經常引發非議，去年3月疫情正緊張時，他揪好友Ramir Khasanov一起惡作劇，他們搭上地鐵，在乘客面前狂咳假裝咳出血，當時車上人潮眾多，不少民眾為此感到驚慌，以為他是新冠確診者，事後艾登也被警方逮捕，當時被判入監蹲10天。