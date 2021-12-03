南彰化第一座單價「3」字頭的大樓建案來了，台中市鄉林建設緊接在長虹建設之後，插旗南彰推案，去年底買下緊鄰員基醫院的員林市新生路惠農段土地，將推出「輕豪宅」建案，總計21樓、238戶，預料將創下南彰化最高樓層、單價也最高的建案紀錄。

鄉林建設明年初將在員林市蛋黃區推出輕豪宅建案，基地位置就在新生路、雙平路口，今天上午9點正式動土。（鄉林建設提供／謝瓊雲彰化傳真）

建案基地位在新生路與雙平路口，總銷約21億元，預計興建地下3層、地上21層樓的大樓，3日基地正式動土，輕豪宅每戶約26至40坪、兩房或三房型，號稱每坪單價30萬元起跳，創下南彰化大樓建案新高紀錄。

由於緊鄰員林轉運站、火車站和醫院，周邊又有靜修國小、僑信國小、員林國中、員林高中等優質學區，鎖定司法官、醫師等專業人員，將規劃南彰化最豪華、最豐富的公共設施，預計年底設置接待中心，明年元月才公開銷售，已引發關注討論。

員林市人口將近12.5萬人，曾有「全國第一大鎮」稱號，周邊生活圈傳產企業林立，也住著許多隱形富翁、企業主，號稱是全台最多億萬富翁的鄉鎮，存款上億元升格改制後又逢184甲市地重劃，地價房地產一飛衝天，建案林立。

許多建商發現台中建案的買方幾乎都是彰化、員林人，因此發現彰化人的購屋實力；不只在地建商陸續推出透天建案，更吸引中部鄉林、坤悅、允將、惠來及昌祐，甚至北部的長虹、寶佳和合陽等知名建商爭相獵地插旗推案。

鄉林進軍員林市傳聞已久，去年11月斥資5.1億元購入新生路1460坪土地，長虹建設先在社頭推出透天建案，今年初再以5.9億元購入員林市民生段1474坪土地、地上建物也有473.2坪，預備推出2期大樓住宅。

鄉林建設副總方偉民表示，過去員林人購屋習慣選擇傳統透天厝，這次建案未在員林市商業最繁榮的核心蛋黃區，定位是專為年輕世代打造首座輕豪宅，以中小坪數的2房、3房產品，並將導入豪宅會館等級的綠地公設、還有涵碧樓的飯店式管理，服務社區住戶，提供住戶全新的生活體驗與建築新美學。