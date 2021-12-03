2021台南好米創意料理競賽，吸引32區農會一同比拚，最終由仁德區農會以「星空．飯穀」法式甜點拿下冠軍，台南市長黃偉哲3日親自頒獎，嘉勉得獎團隊，期許每個創意料理都能提供餐飲業者及家庭主婦參考，製作出在地的好滋味，吸引更多消費者食用台南好米，提高台南好米及在地食材的消費量。

仁德區農會以「星空．飯穀」法式甜點拿下2021台南好米創意料理競賽冠軍。(台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真)

仁德區農會作品由家政指導員劉秀珠、班員蘇雪莉和青農林雅溶、林雅鴻製作；蘇雪莉說，鄉下稻田收割後，常把稻草綁成一束一束曬乾，景色讓她聯想到梵谷的畫作，而一點一點的米粒，像是閃閃的星光，她們用台南16號越光米、台南19號香米製作米香後再做成甜點，加上南瓜、抹茶、黑芝麻、紫心地瓜為甜點上色，給人法式優雅浪漫的感覺。

農業局長李建裕表示，台南是全國重要米食產區，為讓更多民眾享用台南在地好米，舉辦本次競賽；此次競賽遴聘南市煙波飯店廚師陳鴻軒、大台南西餐工會理事長邱英洋及稻江科技大學副教授吳文智評審，針對創意發想、展台設計、米元素占比、商業價值及口味、口感等項目進行評審。

經過評審仔細評比，金獎由仁德區農會搶下；銀獎2名分別為後壁區農會及安定區農會；銅獎3名分別為善化區農會、新化區農會及北門區農會；創意獎3名為下營區農會、麻豆區農會及永康區農會；優選獎5名為白河區農會、東山區農會、七股區農會、楠西區農會及台南地區農會。

評審表示，本次比賽各家實力堅強，充分結合在地特色，難分高下，而最後得到冠軍的仁德區農會搭配在地食材呈現爽口的好味道，且擺盤及配色優異，具有商業販賣的潛力。