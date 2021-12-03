民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴的新聞引發社會高度關注，不過高嘉瑜前男友馬文鈺爆料指出林秉樞找來業界人士向媒體施壓，直接點名其中一位為PChome集團董事長詹宏志。對此，PChome網家集團回應否認表示，詹宏志對林秉樞的個人生活一無所知。

網家指出，詹宏志與林秉樞是在今年台中中央書局舉辦的周三讀書會認識的，往來期間皆保持友善社交禮儀；詹宏志對林秉樞的家庭與個人生活一無所悉。

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