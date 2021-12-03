意舍酒店「山猛海勢佛跳牆」外帶年菜開賣，澎派的佛跳牆，有別於傳統乾貨入甕，以獨門料理工法，將生食級干貝、活凍鮑魚、花膠等20多種高級新鮮食材通通入甕，售價4280元含甕/3980元不含甕，團圓圍爐上桌十分氣派，是送禮、自用兩相宜的頂級美味！即日起開放預購，2022年1月9前預訂付款可享早鳥優惠價9折，訂購可洽台北松山意舍酒店、台北西門町意舍酒店或台北中山意舍酒店。

「山猛海勢佛跳牆」以來自日本的生食級大干貝、肥美鮮甜的活凍鮑魚作為佛跳牆鮮味要角，加上富含膠原蛋白的花膠、Q彈刺參、雲林黑毛豬、上等蠔乾、蹄筋、金華火腿、白果仁、大棗、花菇以及口感最佳的大甲芋頭中段…等珍貴食材，耗費12小時精心熬煮，料理程序嚴格，20多種主要原料需先經過主廚逐一處理烹製，並依照食材特性，依序層層疊疊裝入已經熬煮8小時的金華火腿老母雞湯甕中，湯頭溫醇不油膩，海陸雙味的鮮美口感絲絲入扣，每一口都吃得到頂級食材風味。「山猛海勢佛跳牆」即日起至2022年2月25日前可預訂，自2022年1月10日起開放提貨，須於提貨前三天預訂。

意舍酒店皆位在交通便利中心交通，自取外帶年菜輕鬆又方便！今年年節，意舍團隊以私藏料理手法，熬煮出令人驚豔的佛跳牆，年節送禮或自家圍爐皆適合，讓每一個品嘗到「山猛海勢佛跳牆」的人，都能感受到滿滿的祝福心意。