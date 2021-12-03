4度入圍BWF年度最佳女運動員獎的戴資穎，今天終於如願了。(本報資料照)

世界羽球總會(BWF)今天舉辦年度頒獎典禮，4度叩關的世界球后戴資穎首次獲選年度最佳女運動員獎，東京奧運摘下男雙金牌的王齊麟／李洋則獲選年度最佳進步獎。

BWF今天在年終賽公布年度獎項，王齊麟／李洋憑藉著東京奧運封王光環一舉拿下最佳進步獎，同時這對組合也有機會在年終賽闖進四強。

連續4年入圍年度最佳女運動員獎的戴資穎，這次並沒有參加年終賽，但BWF提前幫小戴錄了得獎感言，戴資穎稱霸世界女子羽壇長達數年，即便東京奧運無法封后，但這座獎項證明了她的貢獻與榮耀。