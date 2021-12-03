因為海運時程混亂，以及冷藏貨櫃不足，導致好市多自有品牌科克蘭鮮乳的進貨數量一直無法穩定，11月10日起好市多祭出限購令，每張會員卡限購1組（2瓶）科克蘭鮮乳，但有網友發現竟然有客人結帳時搬出某人的名字，就可以把整車牛奶帶回家，讓他忿忿不平。

一名女網友今天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，到好市多購物時，看到有客人買了六大箱牛奶，讓他相當納悶，「科克蘭的牛奶不是限購一組嗎？」於是在一旁默默觀察。

結帳的時候看到客人說：「我營業用」，店員則回應：「抱歉，這限購一組」，這時客人直接搬出某人名字：「啊我做生意就是一定要那麼多，不然你去問那個誰誰誰」，結果店員竟然就乖乖幫這名消費者數有幾箱牛奶。讓原PO看傻眼，「我應該要聽到那個誰誰誰的名字，有人脈真好，根本可以無限購，當其他會員是塑膠嗎？」。

貼文一出引起多數人不滿，「太過分了，我們是沒有繳年費嗎」、「我也想知道誰誰誰」、「規則就是規則，華人就是喜歡破壞規則！」、「到底要拿什麼卡，才能拿那麼多」。

不過有人出面解釋，「商業卡、營業用採購不受限制」、「商業採購沒有限制，單次購買要滿1萬元，沒有滿1萬會請你自己至現場提貨，他報的誰誰誰可能是商業採購服務專員」，但也有人反駁，「把規則講清楚吧，商業配送的規則是如何？講一些若有似無的東西，而且商業配送品項根本沒鮮奶」。