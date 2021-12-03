美股大反攻，台股3日攻勢卻是暫休，開高後在平盤上下整理，外資仍匯入並買超，激勵新台幣升勢強勁，股匯各走各的路，終場收在27.723元兌1美元，創逾二個月新高，升值4.3分，台北外匯經紀公司成交量9.27億美元。

新台同時收周線，本周累計升值1.13角或0.41％，周線由貶轉升。外匯交易員指出，美股因Omicron變種病毒疫情連二日重跌後，因增產緩解油價飆漲消息激勵，道瓊帶頭衝高，但台股近三個交易日強勁攻勢後，漲多回檔整理，最後小跌27點至17697點，外資則是續匯入，並買超台股新台幣75億元，帶動新台幣升勢強，午後升勢延續，最高來到27.7元。

外匯交易員認為，Omicron變種病毒疫情後續發展，仍將對全球金融市場高度連動，若接下來趨於嚴峻，恐對經濟復甦不利，目前先看美國非農就業數據發布的結果，提供進一步的指引，影響外資的動向，及新台幣升貶。