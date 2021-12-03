英國政府先前宣布在加強劑疫苗政策中，更願意使用mRNA技術的輝瑞或莫德那(Moderna)疫苗，並援引了一項研究，而該研究在周四才公布出來。

在名為「COV-Boost」的研究中發現，所有測試的疫苗都是安全的、有效的加強劑，而莫德那的抗體水準增加最多，其次為輝瑞/BNT，甚至輝瑞/BNT在半劑量下表現也很好，而這些公司的疫苗都是採用mRNA技術。但牛津/AZ和法國的Valneva1疫苗表現稍落後。

負責研究的Southampton大學Saul Faust教授指出，在其測試的許多組合當中，第三劑都表現得有效。

研究進一步發現，不論前兩劑是用輝瑞或AZ，輝瑞在全劑量和半劑量、莫德那在全劑量之下，都能作為加強劑有效的刺激抗體和T細胞的水準。

而當AZ、Valneva1、嬌生和Curevac被當作加強劑劑使用時，它們都提高了首兩劑任何一種初始疫苗的抗體水準，但是整體程度是比較小。而Valneval作為加強劑，在最初注射AZ疫苗的人中增加了抗體，但並未對輝瑞起到推動作用。

研究還發現，加強劑注射還有助於對抗Beta和Delta變種病毒時，能產生廣泛的T細胞反應，可以在長期間起保護作用。

此外，該研究並沒有參考了Omicron變種病毒。