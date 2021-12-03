李國鼎紀念論壇「台灣半導體、世紀新布局」今(3)日盛大登場，匯集台積電(2330)董事長劉德音、聯發科(2454)董事長蔡明介、頭日月光投控(3711)執行長吳田玉、旺宏(2337)董事長吳敏求等，並由鈺創(5351)董事長盧超群擔任主持人，可說是半導體一線大咖難得齊聚一堂，包括晶圓、IC設計、封測以及記憶體等四大領域，總統蔡英文也親臨，顯示未來半導體產業在台灣勢必將持續扮演舉足輕重的地位。劉德音認為現在正處於隧道出口，蔡明介點出台灣IC設計將面臨的三大挑戰，吳敏求則看好台灣一定有實力創造世界級專利。

台積電董事長劉德音認為，半導體作為科技發展核心，將更成為關鍵，估計半導體產業產業成長高於電子產品的2成以上，半導體在未來勢必扮演更加舉足輕重的角色，未來，高節能將成為重心，主要源自於更先進 製程、封裝技術，必須比需齊頭並進。劉德音更比喻，「我們現在正走在隧道出口」，到越接近出口的路越辛苦，好比是現今最紅話題元宇宙，就是將現實、虛擬世界出現結，其實元宇宙硬體需求發展多年，就有市場預言，未來VR/AR所創造的元宇宙將會取代今天智慧型手機。

身為台灣IC設計指標，更連續四個季度坐穩全球AP(行動晶片)龍頭的聯發科，蔡明介卻是絲毫不見鬆懈，他今談到台灣IC設計的挑戰，他點出三大挑戰，首先，若台灣想要提高在世界半導體的地位，產業結構必須升級，以應對全球競爭，不僅是應用領域，也要增加IC類型，台灣IC半導體共應鏈強盛，以邏輯產品為主力，但其實終端IC產品仍有擴張機會，再者，不難發現，各國現在都開始重視半導體自主化，已增強自身的實力，降低風險，最後，就是產業對高素質理工人才短缺，也恐限制半導體發展。蔡明介強調，台灣半導體已經發展50年，絕對有深厚的基礎，「IC設計半導體盛會還沒結束」!

旺宏董事長吳敏求提到，科技的發展要有遠見，才可以和人競爭，其中還要自主研發的實力，旺宏就是具有自有研發能力，也逼退世界級大廠，他也相信，「台灣一定有實力創造世界級專利」。以記憶體市場來說，市場是存在的，但應該思考如何讓記憶體從幕後做到幕前，改變系統思維，目前還是以DRAM最大，再者就是Nand Flash，但相信隨著3D Nand 的出現，將會是未來的主流。封測龍頭日月光投控執行長吳田玉以「半導體競賽的質變與量變」為題，指出疫情導致半導體產業出現新價值、突發需求、漲價、全面投資的4項新紀錄，帶來通膨效應、區域政治、系統複雜化、綠色製造、人力資源等5大質變。

吳田玉認為，產業短期必將經過價值及供需調整，長期仍應回歸穩定持續成長及價值成本基礎競爭力。不過，台灣半導體具市場發展、分工合作、永續發展及客戶信任度均領先全球的4大優勢，仍是挑戰多於機會，在精益求精之際亦需超前部署，使整體價值最大化。