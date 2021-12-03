「港湖女神」高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。由於，林秉樞母親告別式有不少綠營政商名流前去致意，其中立委范雲更為林秉樞向總統府要到電子輓聯。對此，宅神朱學恒在臉書貼出「嚴厲譴責，但幫他跟總統要輓聯」，譏諷范雲事後想撇清林秉樞關係的補救發言。

民進黨立委范雲今(3)日和婦女團體一起召開記者會，共同譴責家庭暴力的施暴者，呼籲防制侵害性私密影像盡速立法，法務部目前提出的法案還有所不足，沒有處理到刪除、下架和保護被害人這三大訴求，呼籲行政院盡快提出完善法案。不過，根據《周刊王》報導，知情人士指出，林秉樞常以國安人士的身份遊走政壇，林母出殯場合，曾透過范雲向總統府申請總統蔡英文的電子輓聯。此事在PTT上引發網友熱議，炮轟范雲「什麼爛事都有妳」、「這還是我們鏗鏘有力擲地有聲的范委員嗎」、「每次都有你欸」。宅神朱學恒亦在臉書表示「嚴厲譴責，但幫他跟總統要輓聯」。

范雲日前說明與林秉樞相識過程，指係透過其他立委認識這位林先生，團隊也向總統府訂數位電子輓聯。不過，她重申家暴零容忍，嚴厲譴責對女性家庭暴力，也包括利用性私密影像來威脅。今天更在立法院召開記者會，范雲表示，高嘉瑜事件凸顯被威脅散布性私密影像是新型態犯罪，但目前僅法務部將「性私密影像罪」及「深度偽造合成影像罪」等，納入刑法修正草案送入行政院，且只處理刑責，並未回應被害人刪除、下架影片，以及被害人保護的訴求。