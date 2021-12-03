苗栗縣刑大攻堅逮獲詐騙機房，逮捕謝姓主嫌等人。（苗栗縣刑大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣刑大攻堅逮獲詐騙機房，逮捕主嫌多人。（苗栗縣刑大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣刑大攻堅逮獲詐騙機房，逮捕謝姓主嫌等人，查扣價值7百萬元的瑪莎拉蒂超跑。（苗栗縣刑大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣刑大攻堅逮獲詐騙機房，動用霹小組攻堅。（苗栗縣刑大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣刑大攻堅逮獲詐騙機房，查扣大批現金。（苗栗縣刑大提供／謝明俊苗栗傳真）

台灣詐騙集團行騙範圍已擴及至新加坡，刑事局國偵2隊與苗栗縣刑警大隊歷經半年布線查辦，在頭份市及南投等地發動多波搜索突擊詐騙機房行動，逮捕謝姓主嫌等17名集團成員，警方在清查被害人時，發現1名移居新加坡的台灣被害人，正在跟詐騙集團聯繫，警方立即發動國內首見跨國阻詐行動，立即通知我駐星警察聯絡官迅速找到被害人，阻止被害人繼續受騙。

警方表示，這個全部由台灣本地人所組成的詐騙集團，分工成1、2線機房，假冒成大陸公安人員，以亂槍打鳥方式打電話到新加坡民眾手機，假藉民眾惡意散布有關於大陸新冠肺炎的假訊息，已涉及觸犯大陸法律等理由，要求民眾匯款，由於大陸與新加坡有犯罪引渡默契，許多受騙新加坡人信以為真，依照騙徒指示匯款。

新加坡商業事務局駐局警察得悉發生多起類似案件後，透過刑事局駐新加坡警察聯絡官尋求台灣警方協助查辦，刑事局國際科偵查2隊於是與苗栗縣刑大偵3隊、頭份警分局偵查隊、台北市刑大偵3隊、以及彰化、南投等警方合組專案，歷經半年的布線查辦，陸續在頭份市及南投縣、彰化縣等地區破獲1、2線詐騙機房，逮捕謝姓主嫌等17名嫌犯，扣獲主嫌利用犯罪所得買來的瑪莎拉蒂海神超跑，價值高達7百萬元，以及大筆現金贓款等證物。

當苗栗縣刑大幹員在清查詐騙集團電腦內被害人資料時，赫然見到1名移居新加坡的台灣被害女子，還在與詐騙機房連繫，幹員立即啟動國內首見的國際阻詐行動，透過刑事局國際科先與駐新加坡警察聯絡官連繫說明案情後，由聯絡官會同新加坡警方趕往台灣女子住所，阻止女子再度匯款給詐騙集團，完成首椿跨國阻詐行動。

當警方在搜索謝嫌主持的詐騙機房時，雖然現場備有霹靂小組幹員負責破門攻堅，但卻遭到謝嫌及同夥們以潑灑沙拉脫、丟擲桌椅，企圖阻撓警方進入，經初步清查，被害新加坡民眾共匯出60餘萬星幣，約合1千多萬台幣，警方詢後報請檢方對17人聲請羈押，結果全部獲准。