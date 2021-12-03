台灣地處太平洋火環帶上，地熱發電潛能可達32GW，若全數開發，等同於於11座核四廠，但長久以來礙於探勘工作不足、土地取得不易、法規與金融制度不友善，初期投資風險過高、技術人才培力不夠等限制，台灣在地熱的開發速度遠遠落後於其他周邊國家，台灣地熱資源發展協會、荒野保護協會、野薑花公民協會、立法院永續會今天召開地熱論壇，討論台灣『如何加快以地熱發電取代燃煤發電』。

台灣地熱資源發展協會李昭興理事長表示，近期歐洲在台商務協會、英國在台辦事處、紐西蘭商工辦事處、美國在台協會均表示願意協助台灣地熱能源的發展，地熱發電在歐美已超過50年發展經驗，紐西蘭與原住民合作加速發展，成為全球第五大地熱發電國。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，面對氣候變遷、全球暖化的威脅下，再生能源使用已成為全球關注的議題，荒野保護協會的能源立場為「非核、節能、減碳、增綠」，所有能源的使用都必定伴隨著相對應的污染與環境衝擊，荒野保護協會主張在守護自然棲地、慎選設置場域的前提下，積極發展多元的再生能源，而台灣得天獨厚的地熱發電潛能，它可以利用最小的土地面積來發電，減少對環境及生態的破壞；穩定又乾淨的發電來源可以取代化石燃料作為基載能源，對於降低空污、減少碳排、減緩暖化有很大幫助。

立法院永續會會長、民進黨立委洪申翰則透過視訊說，淨零轉型已經是全球的共識，而在會場上被談論最多、最重要的因應氣候變遷的支柱，就是如何最大化綠能占比，讓電力系統可以盡量轉化為再生能源提供電力，為達到2050年淨零碳排目標，各國都積極發展再生能源技術。台灣位在富有地熱資源的環太平洋帶上，許多研究顯示台灣有豐富的地熱潛能，此外，地熱不受天候影響、發電量穩定，相對下占地面積小，若能夠投入更多資源來發展，對於淨零轉型下再生能源的需求是很有潛力的。