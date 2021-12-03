大陸外交部發言人趙立堅今天（3日）主持例行記者會。有記者提問，有智庫報告稱，美軍在11月有94架次軍機飛越中國的領海，其中還包括南海。中方有何評論？
趙立堅表示，我注意到了上述的報導。我想強調的是，美方頻繁派偵察機對中國近海抵近偵察，這嚴重威脅和損害中國國家安全。有關行徑蓄意製造海空緊張，推高地區衝突風險。中方對此強烈不滿，堅決反對。
趙立堅指出，事實一再證明，美國是地區和平穩定的最大威脅，美方應立即停止此類抵近偵察和挑釁行徑。中方將繼續堅定維護自身主權安全利益，維護地區和平與穩定。
大陸外交部發言人趙立堅今天（3日）主持例行記者會。有記者提問，有智庫報告稱，美軍在11月有94架次軍機飛越中國的領海，其中還包括南海。中方有何評論？
趙立堅表示，我注意到了上述的報導。我想強調的是，美方頻繁派偵察機對中國近海抵近偵察，這嚴重威脅和損害中國國家安全。有關行徑蓄意製造海空緊張，推高地區衝突風險。中方對此強烈不滿，堅決反對。
趙立堅指出，事實一再證明，美國是地區和平穩定的最大威脅，美方應立即停止此類抵近偵察和挑釁行徑。中方將繼續堅定維護自身主權安全利益，維護地區和平與穩定。
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