大陸外交部發言人趙立堅今天（3日）主持例行記者會。有記者提問，有智庫報告稱，美軍在11月有94架次軍機飛越中國的領海，其中還包括南海。中方有何評論？

趙立堅表示，我注意到了上述的報導。我想強調的是，美方頻繁派偵察機對中國近海抵近偵察，這嚴重威脅和損害中國國家安全。有關行徑蓄意製造海空緊張，推高地區衝突風險。中方對此強烈不滿，堅決反對。

趙立堅指出，事實一再證明，美國是地區和平穩定的最大威脅，美方應立即停止此類抵近偵察和挑釁行徑。中方將繼續堅定維護自身主權安全利益，維護地區和平與穩定。