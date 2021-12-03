「拆」！台中市立委第二選區補選戰況激烈，遭爆出國民黨參選人顏寬恒家族在南屯區楓樹里817地號公設保留地興建招待所，其外牆以紅漆噴上好幾個「拆」字，其中500平方公尺為違建，市府都發局11月29日通知違建人配合實地勘查，發函限期違建人14日內自行拆除，3日該招待所內傳出機具等拆除聲響，趕在市府規定12月13日前自行拆除期限拆除，減少繼續成為選情議題。

外牆以紅漆噴上好幾個「拆」字，其中500平方公尺為違建。（盧金足攝）

顏寬恒家族在南屯區的招待所內，3日傳出機具拆除聲響，趕在市府規定12月13日前自行拆除期限拆除。（盧金足攝）

顏寬恒家族在南屯區地號楓樹段817號的建築臨時許可與違章問題，都發局指出，南屯區楓樹段817地號為1977年1月18日發布都市計畫，劃設為兒童遊戲場用地，但數10年來未徵收開闢，目前屬公共設施保留地，11月25日即勘查並函請區公所依規查報，按照《違章建築處理辦法》查處，再開立通知書，要求改善或依序排拆。

顏寬恒對家族在南屯的用地問題，強調一切按照法律規範。（盧金足攝）

都發局11月29日通知違建人配合實地勘查，合法建築物兩側有增建，另臨近大同九街有加蓋一間小建物，違建共3處，違建總面積約500平方公尺，市府11月29日開立違章建築認定通知書，發函限期違建人14日內自行拆除，若屆期未自行拆除，市府將依違章建築排拆優先順序原則辦理。

顏寬恒對家族在南屯的用地問題，強調一切按照法律規範，顏陣營表示，拆除值業由委託的工班處理，拆除與保留的地方，全部都照台中市府的規定實施。

市府表示，公共設施用地的徵收開闢，依照當地都市的發展及需求逐步辦理，公共設施用地在政府未徵收前，土地所有權人均得依《都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法》及《台中市公共設施用地臨時建築使用標準》申請建築許可申請臨時建築使用許可。

市府也表示，台中市有多處公共設施保留地長年未徵收，影響民眾財產權益，市府已辦理全市公共設施保留地專案通盤檢討，目前在內政部審議中，期透過跨區重劃方式，加速公共設施用地的取得及開發，並將部分土地還地於民，保障民眾的權益。

市府強調，對於違建處理一貫秉持依法行政立場，經民眾舉報該地點疑涉違建，11月25日即派員現場勘查，該建物的圍牆及合法建物兩側已完成部分涉及違建，開立違章建築認定通知書，要求違建所有人自行改善，逾期未改善將依違章建築排拆優先順序原則辦理。